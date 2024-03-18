Атака украинских дронов на НПЗ на Кубани: стали известны результаты

Атака украинских дронов на НПЗ на Кубани: стали известны результаты1
- 18.03.2024, 8:27
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Сильный удар по российской экономике.
В результате налета украинских ударных беспилотников на НПЗ в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края повреждены атмосферные и вакуумные блоки завода.
Об этом пишет близкий к российским силовикам паблик «ВЧК-ОГПУ».
В частности, речь идет о разрушении оборудования в атмосферных блоках, а именно атмосферные блоки играют ключевую роль в процессе переработки нефти. В результате этого может произойти снижение производительности и качества переработки сырья. Что касается разрушений вакуумного блока, то они привели к нарушению баланса производственного процесса.