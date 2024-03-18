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Литва готовится к аварии на БелАЭС

  • 18.03.2024, 8:32
  • 2,594
Литва готовится к аварии на БелАЭС

Пройдут учения.

Литва сегодня проведет учения, имитирующие последствия аварии на БелАЭС. Он будут проводиться в течение дня. Утром планируется проверить систему общественного оповещения и информирования. Сирены будут звучать в течение нескольких минут в 10 утра по местному времени (11 по Минску). Также будут отправлены уведомления на мобильные телефоны.

В учениях примут участие Комиссия национальной безопасности, Национальный центр кризисного управления, шесть министерств, пять государственных учреждений и органов, все муниципалитеты страны и семь неправительственных организаций.

Планируется отработать эвакуацию населения, будет создана зона неотложных защитных мероприятий. Будет организована охрана государственных объектов.

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