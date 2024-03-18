Литва готовится к аварии на БелАЭС
- 18.03.2024, 8:32
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Пройдут учения.
Литва сегодня проведет учения, имитирующие последствия аварии на БелАЭС. Он будут проводиться в течение дня. Утром планируется проверить систему общественного оповещения и информирования. Сирены будут звучать в течение нескольких минут в 10 утра по местному времени (11 по Минску). Также будут отправлены уведомления на мобильные телефоны.
В учениях примут участие Комиссия национальной безопасности, Национальный центр кризисного управления, шесть министерств, пять государственных учреждений и органов, все муниципалитеты страны и семь неправительственных организаций.
Планируется отработать эвакуацию населения, будет создана зона неотложных защитных мероприятий. Будет организована охрана государственных объектов.