Макрона не узнать 2 Сергей Фурса

18.03.2024, 8:42

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Президент Франции всегда хотел быть лидером ЕС.

В последнее время президента Франции не узнать. Он больше не ищет путей примирения, он как д'Артаньян, готовый к бою и бросающий вызов Путину и его росгвардейцам. И это очень полезно для Украины. Потому что Макрон также хочет, чтобы «он и был сопротивлением». Но почему? Что произошло? Кто укусил Макрона?

Проще всего было бы сказать, что его укусил Путин. Фигурально. Когда читал ему пятичасовые лекции по скучной истории. И Макрон сейчас рад отомстить российскому диктатору. Но ведь, наверное, нет. Макрон должен иметь и рациональные, политические причины. Скорее всего, это выборы. Европарламент. Которые еще раз ярко подчеркивают, как велик стратег Путин и как он всех переиграл.

О чем идет речь? Сейчас в Европе есть рост популярности правых радикалов. Что беспокоит. Почему они становятся популярнее? Они продают страх. Страх – это действительно лучший инструмент влияния на людей. И вот праворадикалы пугают людей в Европе наплывом мигрантов, исламизацией. Это эффективно. И это находит отклик в глубочайших точках человеческой души, а точнее ДНК. Потому что «свои против чужих». Эволюционный механизм. И люди боятся. И потому готовы голосовать за правых.

Какой ответ? Еще больший ужас. Страх войны. И здесь интересы политиков и Украины совпали. Что может напугать людей еще больше, чем мигранты, чем чужестранцы? Война. Иностранцы с оружием. Дикие варвары с востока. Этот страх должен быть даже сильнее. Или, по крайней мере, альтернативным. Мы не знаем, планирует ли Путин напасть на Европу или нет. С него будет. Он может и этого хотеть. Хотя ресурсов для этого у него физически нет. Но и нападение на Украину было не рациональным в нашей логике. И кто знает, что подсказывает Путину логика имперца. Планирует он или нет, но его поведение позволяет говорить, что он может напасть. А значит, представляет угрозу для рядовых жителей континента. А значит, они могут этого бояться. И значит, можно возглавлять движение сопротивления. И набирать электоральные балы. А выборы в Европарламент уже близки.

Вот так и совпали интересы Макрона и Украины. Тем более что поддержка Украины не только в интересах лично Макрона, но и Франции как государства. Как и ЕС.

К тому же Макрон всегда хотел быть лидером ЕС. И не может себе позволить, чтобы Шольц, который в последнее время очень сильно помогает, а сама Германия де-факто взяла на себя лидерство в последние месяцы по организации увеличенной поддержки Украины и европейской интеграции Украины (да, есть TAURUS, но это отдельная история, исключение на фоне очень активной помощи немцев по всем другим возможным направлениям), был более крутым пацаном, чем Макрон. Очень нравится такое изменение подхода. Потому что два года назад эти ребята соревновались, кто раньше позвонит Путину. Теперь эта конкуренция играет на руку Украине. И будет играть. Потому что развернуть этот корабль ЕС, корабль бюрократии, уже не по силам никому. И даже правые, приходя к власти или выигрывая выборы, остаются на позиции поддержки Украины и противостояния России. Потому что для правых всегда лучше эксплуатировать два страха, чем только один.

И как символически смотрится очередной провал стратегии Путина. Он надеялся, что угроза войны с Россией и экономические причины вынудят европейцев отказаться от поддержки Украины. Хотел заморозить Европу. Запугать. Его карманный карликовый алкоголик Медведев этим занимается без остановки, разве что делает перерывы на употребление допинга. А результат оказался обратным. Оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем. Оказалось, что страх перед Россией не заставляет бросить Украину, а может как обеспечить интересы Макрона и других политиков, так и обеспечить увеличение поддержки для Украины. Которая наращивается. И будет наращиваться. Потому что становится мейнстримом в Европе.

Цинично? Да пожалуйста. Главное, что это помогает Украине.

Сергей Фурса, «Фейсбук»