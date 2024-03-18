Политолог: Лукашенко некуда бежать 6 18.03.2024, 8:57

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Диктатора могут предать.

Политолог Александр Фридман в интервью BGmedia рассказал, почему Лукашенко устраивает Кремль:

— Кремль не в той ситуации, чтобы менять шило на мыло. Лукашенко — со всеми своими проблемами, со своим сложным характером — тяжелый, но привычный партнер: он с Путиным в одной лодке уже добрых 25 лет. И Лукашенко выполнил все, что Кремль требовал от него в контексте войны.

Любая замена Лукашенко сейчас может угрожать дестабилизацией Беларуси. Даже если мы рассмотрим самый абсурдный вариант — Кочанова в качестве преемника — даже за ней не тянется такой шлейф: Кочанову не обвиняют в похищении украинских детей. Любой человек, который может прийти на место Лукашенко, может стать потенциальным перебежчиком, он может перебежать на Запад. А у Лукашенко гораздо меньше возможностей перебежать на Запад. Так что Кремлю нет смысла менять Лукашенко.