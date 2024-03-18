Трамп рассказал целиком вымышленную историю о разговоре с Зеленским в 2019 году 10 18.03.2024, 9:00

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Ее опровергают журналисты CNN.

В воскресенье, 17 марта, экс-президент США и вероятный кандидат от республиканцев на выборах этого года Дональд Трамп рассказал целиком вымышленную историю о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно Хантера Байдена, который состоялся в 2019 году.

Факт-чекинг нового заявления Трампа сделали в CNN.

В июле 2019 года состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом, во время которого американский президент попросил украинского коллегу «оказать ему услугу» и возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, чей отец Джо Байден на тот момент был самым вероятным соперником Трампа на выборах 2020 года.

Хантер Байден в течение пяти лет был членом совета директоров одной из крупнейших в Украине газовых компаний Burisma Holdings. Республиканцы обвиняли его в коррупции.

В сентябре 2019 года администрация Трампа опубликовала стенограмму телефонного разговора. По мнению демократов в Конгрессе, которые накануне официально объявили о начале процедуры импичмента Трампа, просьба об «услуге» может расцениваться как измена.

Сейчас, цитирует CNN, Трамп заявил, что позволил демократам делать «все более дикие и дикие» заявления о содержании разговора, «а потом мы опубликовали запись».

Трамп сказал, что тогдашний спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси «услышала» эту запись и была разъярена, что однопартийцы обманули ее «ложными» описаниями звонка. По словам Трампа, Пелоси сказала «своим людям»: «Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!».

Трамп утверждает, что Пелоси на это ответили: «Давай просто сделаем вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед».

«После того, как они придумали эту историю, а потом прослушали запись, они умерли. Они не знали, что телефонный разговор был записан. Это был хороший пример того, что телефонный разговор был записан на пленку. И они были записаны, и они попались», — цитирует CNN последнее заявление Трампа.

История Трампа — полная выдумка, пишет CNN. Никакая запись его разговора с Зеленским никогда не была обнародована, поэтому и Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после прослушивания записи.

До сих пор не существует ни одной известной американской записи разговора, продолжает свой факт-чек CNN. То, что Белый дом Трампа обнародовал в сентябре 2019 года, было приблизительной письменной стенограммой, которая скорее подтверждала основные утверждения о том, что сказал Трамп, чем опровергала их.

Телефонные разговоры президента США с иностранными лидерами обычно не записываются американской стороной, добавляют авторы материала. Вместо этого они неточно фиксируются в письменной форме с помощью программного обеспечения и должностных лиц, которые их прослушивают.

Подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по вопросам Украины в Совете национальной безопасности Белого дома, сообщил CNN, что «нет никаких записей» этого разговора.