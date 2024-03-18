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Ученые: Мозг спящих людей понимает смысл произносимых слов

  • 18.03.2024, 9:06
  • 1,042
Ученые: Мозг спящих людей понимает смысл произносимых слов

Мозг спящего человека может замедлять сердцебиение в ответ на расслабляющие слова.

Это показало исследование, опубликованное в (Journal of Sleep Research JSR).

Ученые проанализировали данные сердечной активности спящих людей с помощью электрокардиограммы. Они выяснили, что нейтрально окрашенные слова не влияют на сердце человека, но расслабляющие слова способствуют замедлению сердцебиения. Кроме того, они увеличивали длительность глубокого сна и качество сна. Исследование может означать, что мозг способен интерпретировать сенсорную информацию во сне. Эта особенность позволит положительно влиять на сон человека с помощью слов, если выводы подтвердят будущие исследования.

До этого ученые обнаружили, что во время сна у мышей наблюдается судорожная активность в мозге. При этом внешне она никак не проявляется. Они также выяснили, что блокирование этих «тихих судорог» может предотвратить симптомы деменции у мышей. Они планируют адаптировать свой метод для применения у людей и считают, что он позволит лечить деменцию за 20 лет до появления симптомов.

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