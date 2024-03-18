В Беларуси мобилизуют 2700 механизаторов 10 18.03.2024, 9:18

9,256

Перед посевной не хватает водителей.

К весенним полевым работам готово 93% техники, заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц 17 марта в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

«На сегодняшний день практически готово 93,5% всей сельскохозяйственной техники, это на 5% выше уровня 2023 года. Весь машинно-тракторный парк, вся техника для проведения комплекса полевых работ будет готова и обеспечит свое предназначение», — заявил Заяц.

По его словам, для посевной необходимо 32 700 водителей.

«Имеем сегодня 30 тысяч, 2700 механизаторов мобилизуем с предприятий промышленности и лесхозов», — сказал вице-премьер.

Согласно планам правительства, в 2024 году планируется собрать более 10 млн тонн зерновых и зернобобовых.