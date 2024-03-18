Российский ЦИК теряет нюх Telegram-канал «СерпомПо»

18.03.2024, 9:26

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В путинском царстве говорить «спасибо» Западу.

Эх, теряет нюх, ЦИК-Памфилова. В путинском царстве говорить «спасибо»Западу не стоило даже в такой формулировке. Мало ли, отвалится потом вторая часть фразы, «отлитой в граните». Или контекст утратится. Да и вообще, что ж это получается, товарищи? Без Запада российский народ бы не сплотился что ли вокруг «вождя» и «великого геополитика»? Что ж теперь, прикажете и Путину тоже Запад благодарить?

Проповедуете какое-то вечно российское «идолопоклонничество перед Западом», г-жа Памфилова! В момент войны с НАТОй.

Неправда это все! Народ и так поддержал бы ВладимВладимыча за все , что он для него сделал за четверть века без всякого Запада и Украины: от путинского «среднего класса с доходами в 17 тыс. рэ в месяц» до благодарных пенсионеров, «проехавших в деревянном макинтоше» мимо новой путинской планки в 65-лет. А уж теперь и молодежь подтянулась - с ежемесячными 210 тыс. рэ «авдеевских».

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