Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью 18.03.2024, 9:36

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На этот раз — в сфере транспорта.

Украина прекратила действие межправительственного соглашения с Беларусью о деятельности железнодорожного транспорта, сообщил в своем телеграм-канале представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Документ был подписан 17 декабря 1992 года в Киеве на том основании, что стороны считали важным сохранить «технологическое единство железнодорожной транспортной сети», а также признавали значение «координации и совместной деятельности железнодорожного транспорта».

Мельничук также сообщил, что правительство «в связи с коренным изменением обстоятельств» одобрило проект закона о денонсации межправительственного соглашения с Беларусью «о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий». Этот документ стороны подписали относительно недавно — 7 июля 2020 года.

После начала полномасштабной войны в Украине, в которой Беларусь поддерживает Россию, Киев и Минск расторгли множество договоров о двустороннем сотрудничестве.