Бить надо в корень 1 Альфред Кох

18.03.2024, 9:39

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Не за горами то время, когда Путин начнет импортировать бензин и солярку.

ВСУ опять атаковали своими беспилотниками очередной российский НПЗ.

На этот раз в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае. Я уже много раз писал, что атаки на российские НПЗ это, на мой взгляд, самая эффективная операция украинских спецслужб. Последствия этой операции сейчас трудно предсказать. Но если она будет продолжаться в том же духе, то ее результаты могут стать стратегически важными. А действительно: что предпримет Путин, когда его генералы сообщат ему, что у них нет бензина и его неоткуда взять?

Нечто подобное пережил Гитлер, когда Геринг ему признался, что он не может выполнить свое обещание атаками люфтваффе поставить Англию на колени потому, что физически нет авиационного бензина. А Кейтель сообщил, что он перевел весь вермахт на конную тягу из-за жесточайшего дефицита топлива. И что весь трофейный автомобильный и танковый парк Франции абсолютно бесполезен по этой же причине.

Бить надо в корень. Ведь дерево падает не от того, что обрезают его верхушку или ветки. Не за горами то время, когда Путин начнет импортировать бензин и солярку. Скорее всего из Казахстана. Могу себе представить в какую копеечку влетит ему это мероприятие. Наверное, глядя на украинские атаки, Токаев радостно потирает ручки.

И если эти атаки не опустошат окончательно путинские топливохранилища, то закрома Минфина они опустошат точно. А это еще лучше: не будет не только бензина, но и денег на производство оружия и зарплату военным. И (что особенно важно) - силовикам. А силовик без зарплаты - это вооруженный бандит, а вовсе не охрана трона. Так держать!

Альфред Кох, Telegram