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Венедиктов о ядерном оружии в Беларуси: Есть одно «но»

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  • 18.03.2024, 9:50
  • 6,196
Венедиктов о ядерном оружии в Беларуси: Есть одно «но»

Российский журналист рассказал, что появление ТЯО в нашей стране может иметь реальные последствия.

Военный склад в центральной Беларуси недавно был модернизирован с дополнительными периметрами безопасности и точкой доступа, что указывает на то, что он может быть предназначен для размещения российских ядерных боеголовок для поставленных Беларуси ракетных установок «Искандер», сообщает Федерация американских ученых (FAS).

В связи с новой информацией по теме высказался бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он заявил, что со стороны Кремля «это шантаж и блеф». 

Вместе с тем журналист считает, что размещение ТЯО в Беларуси может иметь реальные последствия. Он напомнил, что накануне нападения России на Украину на территории Беларуси проводились учения с участием войск РФ.  

– Очень многие тогда считали, что это шантаж и блеф. А потом случилось 24 февраля 2022 года, когда российские войска зашли, в том числе, из Беларуси, – сказал Венедиктов.

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