В Минске раскрыли продуктовую пирамиду 1 18.03.2024, 9:58

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Схема работала больше года.

Следственный комитет расследовал обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 60-летний предприниматель из Минска при помощи юриста организовал 7 фирм, от имени которых заключались договоры на якобы оптовое приобретение продуктов при одном условии — отсроченная оплата.

Еще одно важное звено в «продуктовой пирамиде» занимал 51-летний мужчина, он искал организации, которые готовы на поставку товара с отсрочкой платежа, и заключал с ними договоры. Для конспирации он использовал вымышленные имена и сим-карты «однодневки». После того как все документы были оформлены и продукция получена, минчанин менял абонентский номер.

В последующем обвиняемые реализовывали товар на рынках Беларуси и России. Для оперативности сбыта большого объема продуктов они предлагали стоимость ниже закупочной, что очень привлекало покупателей. Но и тут было важное условие, чтобы не оставлять следов своей незаконной деятельности, фигуранты требовали оплату за товар исключительно наличными.

Схема работала больше года, однако в 2022 году дала сбой. Было установлено 9 человек, причастных к обману поставщиков.

«Опытные сотрудники главного следственного управления проанализировали более 1000 документов, допросили свыше 300 человек и установили, что так называемые предприниматели даже не планировали работать честно. За короткий срок они организовали нечто вроде финансовой пирамиды. Обещания поставщикам расплатиться за товар — не выполнены, хотя продукты реализовывались буквально в первые сутки. Вырученные деньги участники преступной схемы делили между собой», — говорится в сообщении СК.

Участникам схемы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Восемь из них находятся под стражей, еще один фигурант — 37-летний мужчина объявлен в международный розыск. В СК подозревают, что он живет в Польше.