СМИ: Британские военные рассказали главкому ВСУ Сырскому о «ключе к победе в войне» 2 18.03.2024, 10:11

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И призвали взять пример с ВМС Ирана.

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шаппс и командующий британскими ВС Тони Радакин в рамках визита в Украину провели встречи с высшим военно-политическим руководством страны и дали несколько рекомендаций относительно стратегии на поле боя.

В частности, они советуют отказаться от наступательных операций на лини фронта, а вместо этого оборонять Северное и Восточное направления, а также сосредоточиться на ударах по позициям российской армии в оккупированном Крыму, пишет The Sunday Times. Британские чиновники обеспокоены, что новый Главком ВСУ Александр Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях. В ходе переговоров Радакин выражал уверенность, что именно атаки на ЧФ РФ и другие российские объекты в Крыму являются ключом к победе в войне.

Благодаря дальнобойным западным ракетам Украина нанесла значительный урон вражескому флоту на полуострове. Следует продолжать действовать в этом направлении, потому что уничтожение кораблей «попадает в самое сердце российской ментальности», подчеркнул командующий британской армией. Радакин, принимающий активное участие в формировании новых ВМС Украины, посоветовал украинской стороне обратить внимание на ВМС Ирана, которые состоят из легких и маневренных кораблей, а также морских дронов.

На встрече с британскими чиновниками присутствовали Сырский, а также президент Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров. По информации издания, Зеленский пребывал в хорошем настроении и был открыт к предложениям британской стороны.