В Румынии построят крупнейшую в Европе базу НАТО 18.03.2024, 10:35

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Ее стоимость — 2,5 миллиарда евро.

В Румынии начались работы по строительству новой базы НАТО, на которой будут проживать 10 000 военнослужащих Альянса и члены их семей.

Об этом сообщает Euronews.

По информации телеканала, стоимость строительства предварительно оценивается в 2,5 млрд евро. Проект включает взлетно-посадочные полосы, платформы для вооружения, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу.

Сейчас уже начаты работы над базовой инфраструктурой, в том числе подъездными путями и электричеством.

Отмечается, что база в уезде Констанца станет крупнейшей в Европе.