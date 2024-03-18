Лева Би-2 рассказал трагичную историю о маме, которая осталась в Минске 18.03.2024, 10:57

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Лева Би-2 (Егор Бортник)

Фото: «Зеркало»

И поддержал белорусов.

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) рассказал сайту «Зеркало» трагичную историю о маме, которая осталась в Минске:

— Мама живет в Минске, сейчас она болеет деменцией, я не могу ее оттуда вывезти уже. Я даже завидую, потому что она каждый день просыпается и не помнит, что было вчера.

У меня не было личного опыта общения с людьми, которых поразила деменция. Сначала это вызвало шок. Потому что один раз она не узнала меня по телефону. А сейчас каждый раз, когда я звоню, она меня спрашивает, где я сейчас. Я говорю, что дома. А она спрашивает: «В Москве?» Я говорю, что не живу в Москве уже полтора года, живу в Испании. С одной стороны, я не хочу ее расстраивать, но так получалось, что, в конце концов, доходило до того, почему я не в Москве? Потому что война, Россия напала на Украину. И она каждый раз рыдала. Я понял, что мне надо просто прекратить это все. В Москве так в Москве. Вот так трагично. Я не знаю, получится ли у меня ее увидеть еще. Будем надеяться.

— Вы пережили не одну эмиграцию. Что можете посоветовать белорусам, которые после 2020 года были вынуждены уехать из страны?

— Это, конечно, тяжело. Все-таки, когда я уезжал в 19 лет, я это сам выбирал, понимал, куда еду. Я к этому готовился. Распродал свою коллекцию масштабных моделей автомобилей. Это для меня была самая большая трагедия. Мне потом эта коллекция снилась до тех пор, пока не собрал такую же (хотя и она все равно в Москве).

Сейчас у нас у всех вынужденная эмиграция. Могу сказать, в общем, банальные слова: держаться, не сломаться духом. Но человек существо сильное. Есть огромное преимущество, когда ты приезжаешь в свободную страну. Ты можешь себя реализовать в любом виде — хоть в порнобизнесе, хоть художником, хоть инженером.

Конечно, это трудно сделать, когда ты пересекаешь какой-то возраст. Но здесь свобода. Она включает в себя все, и у тебя появляется больше возможностей. Есть варианты не только идти на завод, в тюрьму или колхоз. Люди разные и проявляют себя по-разному.

Даже когда у меня была осознанная эмиграция, то первое время мы жили очень скромно. Да и не первое. Вообще всегда жили скромно. Когда приехали в Австралию, все заработанные деньги вкладывали в хорошие студийные записи.

Паники, конечно, не надо никакой. Я в своей жизни очень много раз сталкивался с тем, что ты иногда попадаешь в ситуацию, и выход из нее не надо сразу глобально представлять как цельную законченную картину. Надо ситуативно делать шаг за шагом, и постепенно входишь в режим и начинаешь со всем разбираться.

Это вопрос времени. Конечно, жалко его тратить. Если ты уже переехал, то учи язык страны, старайся быть в курсе того, что в ней происходит. Это я все рассказываю так, если бы я и сам всему этому следовал (смеется).

Человек — существо очень сильное и живучее. Как правило, шанс приходит к каждому. Просто к этому надо быть готовым. Если ты уже сделал такой шаг и уехал в другую страну, то сделать следующий шаг — будет уже не так страшно.

— Большое количество ваших поклонников остается в Беларуси. Что вы можете сказать им?

— Я отношусь с огромным уважением и пиететом к поклонникам в Беларуси, в России, в Украине. Не может вся страна уехать. Это у нас была возможность вырваться.

Мне могут предъявить: уехал за границу и теперь может говорить все, что хочет. Да, я могу говорить все, что я хочу! Я очень сочувствую людям в Беларуси. Я имею представление об уровне жизни сейчас. И сочувствую.

Я помогаю Украине, но я не знаю, как помочь Беларуси. Понятно, что Украине нужно гуманитарную помощь посылать. Ясно, что существует глобальная проблема — это война. Там гибнут люди, надо помогать.

А Беларуси, получается, надо дождаться, когда эта картошка уже останется без мундиров. Тогда что-то начнет происходить. В конце концов, не все вечны под Луной.