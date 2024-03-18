За участие в протестах 2020-го года в Минске судили экс-сотрудника «Беларусбанка» 1 18.03.2024, 11:12

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Артур Филиппов

Фото: spring96.org

Дело рассматривала «судья» Алла Скурато.

Суд Фрунзенского района Минска 27 февраля вынес приговор 35-летнему Артуру Филиппову, бывшему сотруднику «Беларусбанка» за участие в массовых протестах в 2020 году. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Его судили по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Дело рассматривала «судья» Алла Скуратович.

Мужчину задержали 15 декабря прошлого года и составили протокол об административном правонарушении за «изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП). Позже появилось «покаянное» видео, где он рассказал, что якобы зарегистрировался в чат-боте плана «Перамога» и участвовал в протестах. Его также заставили сказать, что он был подписан на «деструктивные каналы» и отправлял информацию в их чат-боты.

По материалам суда, Артур Филиппов неоднократно «принимал активное участие в групповых действиях, грубо нарушавших общественный порядок и сочетавшихся с явным неповиновением законным требованиям представителей органов власти — сотрудников ОВД, а именно, передвигался по проезжей части дороги и тротуарам, в том числе в составе колонны, блокировал и препятствовал проезду транспорта».

В деле фигурируют эпизоды его участия в протестах 23 и 30 августа, 13 и 20 сентября 2020 года.

В суде Филиппов частично признал свою вину по предъявленным обвинениям, пояснил, что 23 августа 2020 года во время участия в несанкционированном массовом мероприятии он не выходил на проезжую часть. Он отказался давать показания.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет «домашней химии».

Мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.