Соловьев предложил «альтернативу» вместо Европы для российских пропагандистов 9 18.03.2024, 11:20

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На шоу пожаловались, как тяжело жить без отдыха в Париже и на Лазурном берегу.

Российские пропагандисты на шоу рупора Кремля Владимира Соловьева принялись жаловаться на то, как «тяжело» жить без отдыха в Париже и на Лазурном берегу. Соловьев в свою очередь предложил альтернативу – «курорты» Ирана и Северной Кореи.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующий разговор прозвучал в эфире пропагандистского канала «Россия 1» вечером 17 марта. «Очень тяжело жить, не будучи раз в год в Париже, раз в год на Лазурном берегу... Да и нам тяжело, но мы крепимся», – заявил один из «гостей» шоу, профессор МГУ Виталий Третьяков.

На это Соловьев предложил свой вариант отдыха – пляжи подсанкционных Ирана и Северной Кореи.

«Можно пойти моим путем. Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас! Потому что все остальные страны уже ввели против меня санкции», – с горькой ухмылкой сказал он.

Третьяков поддержал эту идею и заявил, что Ираном якобы «зря бросаются», поскольку там «лучшее красное вино».

Отметим, ранее журналисты нашли у Соловьева элитную недвижимость в Италии – несколько вилл, в том числе возле озера Комо. Часть записана на мать пропагандиста Ирину Соловьеву. Стоимость недвижимости фонд погибшего оппозиционера Алексея Навального оценивал в 17 млн долларов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Италия арестовала имущество Соловьева, сейчас он не может попасть на территорию ЕС.