«Эту однушку мы полюбили из-за закатов, что открываются с окон» 3 18.03.2024, 11:37

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Как молодая семья превратила старую малосемейку в стильную однушку.

Наши герои — молодая пара из Витебска. От дедушки в качестве подарка на свадьбу им досталась двухкомнатная квартира, которую ребята продали для покупки жилья в более новом доме и рядом с близкими. Их выбор пал на однушку в малосемейке. Площадь квартиры — около 40 квадратных метров. Ребята за три месяца из бабушатника сделали уютное место, где нет ничего лишнего. Realt показал квартиру до и после ремонта.

Максиму и Юле по 25 лет. Они знакомы со школьной скамьи. Их дружба переросла в отношения, а потом и в брак. Ребята выросли в Витебске, а после школы разошлись по разным учебным заведениям. Юля пошла учиться на художника-модельера, а Максим уехал в столицу в БНТУ.

— Мы не общались около года после выпускного, но потом пересеклись на свадьбе у брата Максима, куда меня позвали подружкой невесты. Там мы посмотрели друг на друга другими глазами, увидели повзрослевших и более серьезных людей. И началось, — рассказывает о себе и супруге Юля. — После окончания колледжа я уехала к Максиму в Минск.

Пара жила в столице и после свадьбы, но их главный подарок остался в Витебске. Дедушка Юли подарил им квартиру — двушку в старом пятиэтажном доме. Ее супруги решили продать и найти что-то ближе к родителям. Смущал пару и возраст здания. В итоге свою двушку они променяли на однокомнатную квартиру в малосемейке.

— На те деньги, что нам достались от продажи, подходящих вариантов в Витебске было не так много. В основном предлагали первые этажи, были и другие квартиры, но нам не нравилась планировка. Эту однушку мы полюбили из-за закатов, что открываются с окон. Притягивало и добродушие бабушки, которая тут жила. Она продавала квартиру, а сама переезжала к своим детям в дом.

Покупка обошлась ребятам в 19 500 долларов. К ремонту они приступили не сразу, так как переезжать из столицы не собирались, а квартиру пока сдавали, чтобы она приносила какой-никакой доход.

— Мы хотели жить и развивать карьеру в Минске. Нам все желали удачи и говорили не возвращаться. Поймите, для выпускников из регионов вернуться обратно — самый большой страх. Как будто только в Минске может что-то из тебя получится, а возвращение — шаг назад. Но на деле — это все стереотипы, — признается Максим. — Мы вернулись из-за моей работы. Конечно, боялись, что не найдем друзей, потухнем, но в итоге также счастливы, как были и в Минске. Друзья тоже нашлись. Сейчас у нас нет предрассудков.

Квартиру супруги покупали с интерьером «бабушатник». Несмотря на старые вещи, однушка была пригодна для жизни. По словам Максима, такой возможности не стало после пребывания здесь квартирантов. С ремонтом ребята медлить не стали и справились за три месяца. Многое они делали сами и с помощью родителей. К специалисту все-таки тоже пришлось обратиться. Профи клеил им обои и клал плитку. Супруги говорят, если бы они нашли его сразу, то квартира была бы готова уже через полтора месяца.

— Работы было много, как и грязи. Мы обновили тут все с потолка до пола. Самой яркой частью квартиры, на мой взгляд, был санузел с большим красным пластмассовым зеркалом и голубым умывальником, — вспоминает Юля.

Сейчас ванная комната вообще не похожа на то, что было. Ребята называют его еще одной комнатой, так как старались его обуютить, добавив свечей, постеров и макраме.

— Жилая комната занимает около 20 квадратных метров. Изюминка планировки в нише. Для Витебска — это типичная однушка, а вот в Минске таких встречал мало. В нише у бабушки стояли две кровати, мы также решили разместить здесь спальню. По бокам еще вместились две тумбы, — показывает Максим.

Между двумя зонами стоит камин из пенопласта, который переехал с ребятами из Минска. То, что находится за ним, ребята называют самодельной зоной. Корзина и стол были сделаны их руками. Комод хоть заводской, но получил от Юли вторую жизнь. Девушка — личность творческая, но говорит, что после такого опыта за реставрацию больше не возьмется.

— Советский комод достался от предыдущей хозяйки. Мы его покрасили в три слоя, добавили аксессуаров в виде ручек и поставили на ножки. Не буду лукавить, работа оказалось тяжелой и не по душе.

— Первое время мы спали на двух матрасах, что достались от подруги. Они постоянно разъезжались, не помогала даже простынь на резинке. Один из матросов до сих пор в деле, правда уже в качестве дивана. Это временно, конечно, но и сейчас уголок выглядит симпатично. Смягчает интерьер теплый свет и мягкие подушки.

Стены кое-где украшены макраме — страсть, которая охватила Юлю последние полгода. В основном же ребята стараются не заполнять пространство. Девушка часто использует квартиру для своих съемок, а Максим работает удаленно, поэтому нужно, чтобы дома можно было легко сосредоточиться. Еще одной причиной является наличие проектора. Однотонные обои позволяют выводить на стены любимые фильмы и проводить романтические ужины у камина в кухне. Такой интерьер легко насыщать сезонными предметами декора, что и любит делать Юля.

— Затирать потолок и очищать квартиру от плитки, плинтусов и трех слоев обоев — самая тяжелая часть ремонта, — говорит Максим. — Изначально думали сделать натяжной, но так как высота потолков всего 2,5 метра, то отнять от него еще 10 сантиметров — значительная потеря. Там, где сходятся плиты, шов виден до сих пор. Они отсырели, поэтому мы их шпаклевали и пытались выровнять весь потолок.

Кухня по площади занимает около 7 метров, но визуально она кажется больше из-за отсутствия стены. Ее Максим разрушил за одни вечер пока Юля вышла на прогулку с мамой. Шутит, что избавил Юлю от многочасовых размышлений по этому поводу.

— Снести ее было лучшим решением, ведь и коридор стал намного светлее. Повезло, что с Максимом у нас никаких разногласий в процессе ремонта не было. И кухню мы оба хотели светлую, с деревянными поверхностями. Фартук обложили плиткой, о которой мечтали еще со школьных времен.

Вообще, Юля удивляется, как картинки из Pinterest одна за одной начали переноситься в их однушку. Например, плитка, появился набор посуды с гусями и даже стиральная машинка. Ее им отдали друзья. А она точь в точь та, о которой грезила девушка.

На одной стене, над мойкой, нет верхнего кухонного гарнитура. Вместо него висят дубовые полки ручной работы, которые можно найти во всей квартире. Супруги считают, что чем больше зон хранения, тем быстрее они заполняются, а имеющегося места для них двоих и посуды достаточно.

За кухней расположилась застекленная лоджия. На данный момент это мастерская Юли. Несмотря на маленькие размеры ее удалось использовать и в классическом назначении — как зону хранения.

— У бабушки сверху тут были сделаны полки. Нам показалось, что это интересное решение, которое сохранит и наше свободное место. Мы их оставили и перекрасили в белый цвет. С кухни их даже не видно.

Практически каждый гость, который побывал в гостях у Юли и Максима, не остался равнодушен к их шторе, что скрывает гардеробную.

— Одни говорят, что это классное решение, вторые же настойчиво советуют поставить двери-купе, да еще и с цветочками. Последнее чаще слышим от старшего поколения, — делится Юля. — Мы планировали штора будет временное решение, но нам так часто говорили про дверь, что ее уже не хочется. В ближайшее время установим хороший шкаф с полками и оставим штору как есть.

Ремонт обошелся ребятам в 5 500 долларов. Результатам они очень довольны, но делятся секретом, что, возможно, в ближайшем будущем им придется ввязаться в еще один строительный проект.

— Мы оба мечтаем о своем доме. Квартира стала первым и важным шагом к этой мечте. Мы поняли, что нам нравится, а что нет. Но главное — пришли к самому важному выводу: не так важно место, а важно то, чем ты его наполняешь.