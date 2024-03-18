«Ежемесячно плачу тысячу долларов налогов» 5 18.03.2024, 11:42

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Как белорус пытался два года получить вид на жительство в Польше.

С наплывом эмигрантов справляются не все воеводства Польши. У некоторых рассмотрение дел о виде на жительство растягивается на многие месяцы.

Хуже всего ситуация в Нижнесилезском воеводстве. По данным на 2022 год, здесь разрешения на временное пребывание (pobyt czasowy) ожидали в среднем 544 дня, а на постоянное жительство (pobyt stały) — 267 дней. Александр ждет временного ВНЖ уже два года. Как так вышло, он рассказал Mostmedia.io.

Александр переехал в Польшу в конце марта 2021 года по визе PBH. Для жизни мужчина выбрал Вроцлав. Там же 14 марта 2022 года он подал документы на ВНЖ. Белорус знал, что Вроцлав славится длительными сроками рассмотрения дел, но не думал, что в его случае процесс настолько затянется.

Молодой человек признает, что подал документы в сложный момент: в марте 2022 года в Польшу хлынул поток беженцев из Украины и Управление по делам иностранцев было перегружено.

Через восемь месяцев решил поменять цель

Первоначально Александр подал документы на Blue Card — разрешение на временное пребывание для работы по профессии, которая требует высокой квалификации. Но в ноябре 2022 года он сменил работу и открыл ИП. И тогда же пришёл в канцелярию администрации (ужонда), чтобы внести изменения в заявление — указать деятельность ИП основанием для получения ВНЖ. А заодно решил уточнить, в какие сроки рассмотрят его дело.

Сотрудник дал белорусу документ для заполнения и сообщил, что скоро с ним свяжется инспектор, ведущий дело, и предоставит всю необходимую информацию. В конце месяца Александр отправил в ужонд заполненный документ, но инспектор так и не вышел с ним на связь.

— Только в конце января 2023 года мне пришло письмо от 9 декабря 2022 года. Из него я узнал, что документ, отправленный еще в конце ноября 2022 года, не был принят, — рассказывает Александр.

Он снова отправился в канцелярию, и там ему выдали еще один документ на смену цели ВНЖ, но уже другого типа. Александр заполнил его и отправил в феврале 2023 года. А параллельно пытался связаться со своим инспектором, который не выходил на связь.

— Я получал лишь официальные ответы, мол, инспектор сообщит мне, когда что-то понадобится. Но при этом я всё ещё ничего не знал о статусе моего заявления и дате рассмотрения дела.

«Уже год жду, полтора жду — совсем скоро это закончится»

Александр знал о случаях, когда эмигранты уезжали из Вроцлава в другие города, например в Варшаву или в Белосток, чтобы подать документы на ВНЖ там. В этих городах заявления рассматривают быстрее. Он тоже задумывался о переезде, но решил этого не делать. А фиктивную регистрацию (meldunek) в другом городе молодой человек счел ненадежной затеей.

—Я постоянно думал: уже год жду, полтора жду — вот совсем скоро это точно закончится. Сейчас я, конечно, понимаю, что, скорее всего, принял неверное решение. Зато получил хороший опыт, — говорит Александр.

К октябрю 2023 года подвижек в деле о ВНЖ по-прежнему не было — и Александр стал писать жалобы в МВД, Управление по делам иностранцев, контрольную палату Польши и в офис омбудсмена по гражданским правам (rzecznik praw obywatelskich). Именно обращение к омбудсмену Александр считает эффективным — после этого дело сдвинулось с мертвой точки, хотя прежде приходили «стандартные отписки».

— Видимо, потому что его (омбудсмена) обязывает содержать Евросоюз, или же сработал накопительный эффект, — размышляет Александр. — Слышал, что во многом это может зависеть от инспектора: среди них есть и обидчивые люди. Тем не менее я советую не бояться, не ждать и сразу подавать в суд — он обязывает рассмотреть дело в течение двух-трех месяцев. Но подача иска и ожидание займет немало времени. Насколько мне известно, может доходить и до полугода.

«Ежемесячно плачу тысячу долларов налогов»

21 февраля 2024 года Александр наконец получил положительное решение и сейчас ожидает пластиковую карту ВНЖ. Свой путь белорус называет «холодным отрезвляющим душем», после которого у него пропало желание оставаться жить во Вроцлаве.

— При переезде в Польшу я считал себя лучшим эмигрантом для этой страны — молодой, законопослушный, имею востребованную профессию, с которой ежемесячно плачу тысячу долларов налогов, готов учить язык и интегрироваться. Единственное, чего я хотел, — это получить ВНЖ, грубо говоря, само разрешение на интеграцию.

В польской правовой системе Александр разочаровался. Но несмотря на сложный и длительный путь, считает, что ему относительно повезло. Молодой человек встречал людей, которым пришлось ждать документы во Вроцлаве три года.

В других городах время ожидания было ниже. Все краковские коллеги Александра получали ВНЖ на основании ИП за 2-4 месяца.

«Во время поиска работы приходилось приукрашивать ситуацию»

Пока Александр ждал ВНЖ, его пребывание в Польше было легальным, а вот покидать страну молодой человек не мог. Были и другие минусы:

— При желании взять кредит меня ждал отказ или худший процент. А во время поиска работы приходилось приукрашивать свою ситуацию рекрутерам. Все спрашивали о наличии ВНЖ, и формулировка «жду два года» их, конечно, пугала. Поэтому приходилось говорить, что он у меня есть. Обычно его никто не проверяет. Кроме того, ограничения меня ждали и на онлайн-сервисах, например в Revolut — там требовалось подтверждение моего легального нахождения в стране.

Как только Александр получит карту, планирует много путешествовать и даже пожить в разных странах.

— Вроцлав сам по себе красивый, компактный, удобный и теплый город, но в нем я не планирую оставаться жить, — признается Александр.