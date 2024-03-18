Как заявления Макрона всколыхнули Кремль 2 Петр Олещук

18.03.2024, 11:41

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Петр Олещук

Париж первым на Западе уловил правильную интонацию дипломатического общения с россиянами.

Относительно заявлений Макрона, и всей его активности в информационном пространстве наблюдаются достаточно разные оценки со стороны украинцев. И это понятно. Заявлений мы наслушались немало. Некоторые обещали быть с нами «сколько нужно». На практике же оказалось, что «сколько нужно» - это даже не два года. И если уже самая мощная держава Запада США оказалась очень сомнительным партнером (мягко говоря), то что уж говорить о других?

Но я склонен оценивать заявления Макрона достаточно серьезно, но надо это все, как по мне, понимать правильно.

Для начала некоторые факты. В Кремле все восприняли очень серьезно, и им явно все это очень не нравится. Настолько не нравится, что они бросились со всех своих информационных ресурсов «разоблачать» Макрона. Показательно, что включились в игру не только различные «официальные медведевы», но и многочисленные «российские либералы», которые бросились осуждать Макрона за «эскалацию». Включая главного штатного кремлевского либерала - Венедиктова.

Венедиктов что только не говорил о Макроне. И как тот его «разочаровал», и как макроновская «эскалация» сильно «отдаляет мир». Все это является прекрасным индикатором того, что у бункерных дедов новая манера части западных элит общаться с ними вызвала значительное недовольство.

Следующий факт. Макрон делает свои заявления не сам. Недавно он провел через парламент ратификацию соглашения по безопасности с Украиной. И в момент голосования была оказана политическая поддержка не только самому соглашению, но и той линии, которую оно знаменует. Показательно, что главный оппонент Макрона - М. Ле Пен, ранее отличавшаяся явно пророссийскими заявлениями, теперь решительно осудила российскую агрессию против Украины. Это позволяет говорить о наличии во Франции определенного консенсуса элит, которым Макрон поспешил заручиться для реализации собственной политической линии. Что обусловило этот консенсус?

НАТО трещит по швам. Гипотетический приход к власти Трампа может нанести ему смертельный удар. И дело не в том, что Трамп бросится выходить из НАТО. Видимо, он этого делать не будет. Но кто поверит, что он будет защищать его членов от российской агрессии после всех его заявлений? А на чем держится НАТО? Просто на вере, что в случае нападения, придут Штаты и навалятся на агрессора всей силой. Нет такой веры - нет НАТО. Значит, надо готовиться к такому сценарию, который явно будет означать кризис безопасности в Европе.

Но любой кризис - это еще и возможность. Европе завтра будет сильно не хватать лидерства. И лидерства именно в военной сфере. Вакуум лидерства кто-то непременно заполнит. Очевидно, элита Франции рассматривает собственную кандидатуру.

Далее, показательно, что словесная «эскалация» от Макрона синхронизировалась со словесным «проседанием» Шольца. Пока лидер Франции переходил к агрессивной риторике, лидер Германии напрочь «поплыл», рассказывая разные байки, что «ракеты Таурус в Украине сделают Германию стороной войны». То есть Макрон говорит о возможном присутствии французских войск, а Шольц что-то повторяет, что даже сами немецкие ракеты будут рассматриваться как вступление Германии в войну.

Почему у обоих лидеров так сильно разошлась риторика в один миг?

Можем предположить, что и Париж, и Берлин получили по дипломатическим каналам угрозы от «московских коллег». А вот среагировали на них по разному. Кстати, обе реакции были вполне дипломатическими, просто логика этой дипломатии - кардинально разная.

Логика дипломатии Берлина. Нам угрожают - мы отступаем, и ищем какие-то «компромиссы». Логика дипломатии Парижа. Нам угрожают? Давайте угрожать в ответ.

Кажется, Париж первым на Западе уловил правильную интонацию дипломатического общения с россиянами. Если они блефуют, то почему бы не блефовать в ответ. Если они угрожают - почему бы не угрожать в ответ? Если они делают громкие заявления - почему бы не отвечать не менее громко? И пусть уж они думают, насколько серьезными были заявления визави. И хотят ли они это проверять.

На Западе очень любят говорить о «дипломатических решениях», и это, видимо, для многих западных граждан звучит привлекательно. Что может быть лучше договоренностей вместо войны? Но это кажущаяся логика, потому что если дипломатия - это постоянные отступления и уступки, то она в конце концов придет к нестабильной и неприемлемой точке и спровоцирует взрыв. Как было накануне Второй мировой. Если ты хочешь дипломатии - ты должен говорить на одном языке с тем, с кем ты общаешься. Макрон очень долго пытался выстраивать коммуникацию с кремлевским психопатом на основе рациональных аргументов и логики интересов. И что? А ничего. А так вариантов становится много, и можно начинать сложную игру. Правда, в рамках этой игры надо быть готовым постоянно подтверждать блеф действиями. А для более эффективных действий нужен консенсус не только французских, но шире - европейских элит. На американские уже особой надежды нет, но для европейцев стабильность в Европе вопрос, мягко говоря, важный. Пока что главная проблема - трусливая позиция Германии, которая постоянно пытается заниматься «геополитическим эскапизмом», убегая и пряча от реальных проблем голову в песок. Ясно, что позиция первой экономики Европы очень важна, и от того, какой она будет в ближайшее время, зависит не так и мало. Но путь дипломатии Франция уже указала. Если речь о реальной дипломатии, а не о ее имитации, которую мы видели очень долго.

Петр Олещук, «Фейсбук»