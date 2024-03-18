Россия тянет руки к Израилю? 18.03.2024, 11:48

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На израильско-сирийской границе появились новые позиции российских военных.

Тревожная тенденция: Россия усиливает свое военное присутствие на Голанских высотах, в непосредственной близости от границы с Израилем.

Об этом рассказал поздно вечером в воскресенье, 17 марта, сайт «Кан-11». В последние дни СМИ, ассоциированные с режимом президента Башара Асада, опубликовали документы о патрулях российской военной полиции (что было и ранее известно) и о новых позициях сирийской и российской армий в нескольких километрах от границы с Израилем, пишет сайт «Детали».

Эти позиции появились в дополнение к уже существующим укрепленным позициям, которые российские военные разместили вдоль границы с Израилем и в непосредственной близости от нее вдоль линии Кунейтра-Дараа. Если сопоставить это с информацией о недавних полетах российских самолетов в небе на юге Сирии в непосредственной близости от границы с Израилем, тенденция вырисовывается тревожная.

Ранее многие израильские аналитики полагали, что присутствие российских военных в Сирии послужит сдерживающим фактором к усилению там иранского военного присутствия. Но представители сирийской оппозиции предлагают избавиться от этих иллюзий. Как заявил «Кан-11» неназванный высокопоставленный представитель оппозиции, российский военный контингент в Сирии появился после нескольких месяцев почти полного отсутствия россиян на израильской границе. И не факт, что это хорошая новость для Израиля, учитывая, какую стороны выбрала Россия в войне в секторе Газа и ее сближение с Ираном на фоне войны с Украиной.

Источник добавил, что, если израильское руководство полагает, что российские военные в Сирии как-то сдержат Иран и иранские прокси, ему следует дважды подумать. Русские ничего не делают, чтобы ограничить присутствие Ирана в Сирии. И если в прошлые годы в российском присутствии в Сирии можно было отыскать какие-то положительные стороны, то сейчас это уже не так.