В Минске два восьмиклассника сбрасывали с 17-го этажа пакеты с «сюрпризами» 11 18.03.2024, 11:55

5,736

Их ждет суд.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 14-летних подростков, которых обвиняют в злостном хулиганстве, сообщает агентство «Минск-Новости».

Однажды вечером один из мальчиков зашел в гости к своему однокласснику, который проживает в высотке на улице Люцинской. Сперва ребята общались, коротали время за компьютерными играми, а после гость заскучал и предложил «повеселиться», сбрасывая пакеты с водой с балкона 17-го этажа. Хозяин идею поддержал.

Подростки отправились на кухню, взяли по два фасовочных пакета и до половины наполнили их водой, после чего, завязав, сбросили с балкона. Один из них угодил в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Спустя несколько дней подростки снова решили позабавиться таким же образом. Поначалу они наполняли пакеты водой, а после — супом и фекалиями. Один из них приземлился на крышу стоявшего внизу автомобиля, сработала сигнализация.

В результате их действий были повреждены два автомобиля марки Renault и Volkswagen Transporter. Общая сумма причиненного их владельцам ущерба составила без малого 4700 рублей. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело.

На восьмиклассников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (Злостное хулиганство) УК Беларуси. Оба обвиняемых вину признали, в содеянном раскаялись. Причиненный потерпевшим материальный ущерб полностью возмещен.