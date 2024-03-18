Легион «Свобода России» показал уничтожение одного из вражеских опорных пунктов 18.03.2024, 11:55

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Российским добровольцам удалось уничтожить один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона «Свобода России».

«Соглашена работа минометной батареи 1-го механизированного батальона и взвода ударных БПЛА «ГРОЗА» РУБпАК Легиона по ротному опорному пункту противника», - пишут российские добровольцы.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона «Свобода России» продолжают действовать на вражеской территории.