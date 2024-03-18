Англоязычный стендапер из Беларуси троллит милицию, помогая искать самого себя 4 18.03.2024, 12:32

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Терентий Маринич

Сотрудники РУВД пытаются найти комика, а тот записывает им шуточные видео-подсказки.

«Я сотрудничаю с белорусской милицией по вопросам моего розыска», — говорит в своем тиктоке англоязычный стендапер из Беларуси Терентий Маринич. Он рассказал «Нашай Ніве» о том, как подтрунивает над белорусскими силовиками, помогая искать самого себя.

В 2021 году минский стендапер Терентий Маринич записал знаменитое видео с ябатьками, которые приветствовали красно-зелеными флагами силовиков. Конечно, тот разговор не остался без внимания властей: мужчина отсидел 45 суток, а после срочно уехал из Беларуси. И все это время сотрудники Первомайского РУВД пытаются найти Терентия, а тот записывает им шуточные видео-подсказки.

— Когда меня объявляют в розыск, силовики звонят мне и спрашивают, где я. Я никогда не отвечаю им просто. Я такой: «Ну вы работаете все-таки в компетентных органах, вы должны уметь разгадывать загадки». Я им обычно присылаю видео после таких звонков, но стараюсь не сильно усложнять им жизнь. Например, последнее видео я снял в Варшаве на фоне сталинской многоэтажки, так, чтобы в кадр попадала большая надпись «Варшава Центральная». Мент посмотрел это видео и такой: «Я разгадал эту загадку. Едем к его матери делать обыск». Меня никогда не найдут, — шутит комик в тиктоке.

«Нашай Ніве» Терентий рассказал, что еще со времен своего первого задержания запомнил много имен сотрудников Первомайского РУВД — у него даже сохранились их номера телефонов.

— Есть там один персонаж, который мне сначала улыбался, а потом в суде оболгал — сказал, будто бы я стучал ногами в дверь. Тогда меня посадили на первые 15 суток. Раньше, когда было настроение, переписывался с ним. Там всегда такой нарратив: «Возвращайся в тюрьму». Плюс у них, белорусских силовиков, какой-то уклон в гомосексуальность. Любят рассказывать о «на полку насадить» или что-нибудь такое. Спрашивают: «Ну что ты там в Гейропе?». Видимо, есть у них латентная гомосексуальность.

Многие из «эркюлей пуаро из Первомайского РУВД» в итоге забанили Терентия. Мужчина говорит, что примерно раз в полгода его начинает искать какой-то новый милиционер.

— Он начинает спрашивать у моей матери, куда я девался. Она бросает мне его номер. И я или в вайбере, или с белорусской симки звоню силовику. Если это милиционер образованный, я более-менее нормально с ним стараюсь разговаривать. Но когда он начинает бычить, то и я не сдерживаюсь. В 90% случаев милиционер начинает говорить: «А почему ты в Беларуси молчал?!»— так а я никогда не молчал! (действительно, даже находясь на родине, в своих постах в соцсетях Терентий не очень подбирал слова, говоря о силовиках, ябатьках и власти — «НН»).

Изначально стендапер из Минска уехал в Киев. Туда ему также звонили силовики и требовали вернуться «на профилактическую беседу», угрожали, что если мужчина не приедет сам, то за ним приедут. Терентий засмеялся, назвал адрес, по которому находится, и сказал, что будет ждать.

— Я никогда не скрываю, где я. Я занимаюсь стендапом и время от времени бросаю силовикам афиши своих выступлений и приглашаю их прийти. Троллю их, да. Когда приехал в Варшаву, записал видео «Никогда меня не найдете, догадайтесь, где я» на фоне большого граффити «Варшава Центральная».

Аналогичное видео стендапер записывал в Грузии, где жил полгода. Ролики он выкладывает в тикток. Говорит, сразу в комментарии прибегают ябатьки.

— Раньше писали «Возвращайся», сейчас, кажется, новые методички выдали, так как стали писать что-то вроде «Служи польским панам, пока у нас здесь стабильность и великий Лукашенко». Приходят и нормальные белорусы, начинают что-то объяснять ябатькам. Приятное чувство, когда открываешь тикток, а там 80 комментариев новых — читаешь их как мини-книжку.

На прошлой неделе Терентия снова искали. А он наконец узнал, в чем его обвиняют: 369 статья Уголовного кодекса Беларуси — оскорбление представителя власти.

— Силовики предложили сдать биоматериал моей маме. Сказали: «А что, если он в Европе погибнет, надо же будет тело опознать». Я так и не понял, что это было. Но вот такая жизнь.

Стендапер говорит, что в правовом государстве был бы готов пойти в суд.

— Если в Беларуси будут нормальные суды, то я готов ответить за свои тиктоки — даже материально.