Система Путина начинает процесс саморазрушения 3 Вадим Денисенко

18.03.2024, 12:50

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Никаких «башен Кремля» больше не существует.

Система Путина начинает процесс саморазрушения. Вопрос только в том, как долго этот процесс будет длиться.

1. Отныне главная идея Путина, а значит и России — это не Украина, не строка в истории и даже не переписывание истории. Главная идея Путина — править как можно дольше в статусе императора и умереть своей смертью в своем кресле. Именно этой идее теперь подчиняется все. Победы над Америкой, Россия как Третий полюс — это все теперь второстепенные, подчиненные вещи. И теперь, когда мы будем анализировать все, что делается в Кремле, мы должны рассматривать именно через эту парадигму.

2. Cистема управления, построенная как корпорация, держащаяся на конкуренции различных башен Кремля, начинает трансформироваться ускоренными темпами. Без переходного периода система входит в период «неоандроповщины». И здесь имеем уже не башни Кремли, а политсиндикат — примерно 15-20 избранных людей, которые становятся становым хребтом режима (большинство из них силовики). В отличие от Политбюро, не существует коллективных решений или, тем более, коллективных заседаний. Каждый имеет свой фрагмент власти и полномочий. Корпоративная логика управления меняется на индивидуальную, со всеми соответствующими последствиями. Между прочим, часть членов синдиката входит в новую систему на правах безгрешности, с уверенностью, что у них есть индульгенция на любые ошибки. Хотя, конечно, через некоторый промежуток времени, могут посадить и кого-то из членов синдиката. Но зачистки все равно не будут массовыми, а потому каждый из них будет жить в парадигме: я почти неприкосновенен.

3. Новая идеология России, исходя из неоимператорского статуса Путина, — это «Путин». А главный слоган России — «говорю Путин, подразумеваю Россию, говорю Россия — подразумеваю Путин». Конечно, в России не будут ставить памятники и в школах не будут вешать портреты в каждом классе. Но в СМИ, фильмах и т.д. уровень присутствия Путина резко возрастет. Он будет практически везде, кроме монументального искусства (хотя в какой-то Чечне памятник могут поставить).

А теперь о том, почему я считаю, что пик пройден.

1. Система закапсулировалась, новый синдикат, с точки управления процессами, — это возврат в ручное управление, которое предполагает гораздо большее количество управленческой ошибок, чем система «башен Кремля». Собственно, она (новая система) будет держаться исключительно на доминанте страха и клеветы.

2. Путин, конечно, оставляет за собой арбитражную функцию как основу легитимности всей системы. Но он не будет вникать в детали, дискуссии будут идти исключительно в рамках ссор и создания ситуативных союзов между членами синдиката. Для Путина всегда результатом было и есть налаживание процесса. Но невыполнение задач, поставленных перед запуском процессов, не станет (уже не стало) причиной для запуска новых социальных лифтов для вхождения в синдикат.

3. Катастрофическая технологическая отсталость России. Без диверсификации внешней политики эта отсталость за 3-5 лет станет весомой проблемой не только для экономики, но и для возможности принимать управленческие решения.

4. Табу даже на мысль о поиске преемника. Преемник невозможен в нынешней конфигурации, а потому, горизонт планирования элит — смерть Путина.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»