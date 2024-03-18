Reuters: Есть только один способ остановить войну РФ с Украиной 5 18.03.2024, 12:52

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И он уже известен.

Только падение цен на нефть может остановить российского диктатора Путина и не продолжать войну с Украиной, пишет обозреватель информационного агентства Reuters Хьюго Диксон. Хотя российский народ в ходе войны страдает, этого недостаточно, чтобы заставить Путина изменить курс. Наиболее вероятно, что он пересмотрит свое решение, если Запад сможет урезать доходы Москвы от продажи нефти.

Несмотря на то что союзники Украины отказываются от российской нефти, а Европа находит альтернативы российскому газу, в 2023 году Москва имела положительное сальдо текущих операций в размере 51 миллиарда долларов. Хотя это меньше, чем в предыдущем году (238 миллиардов долларов), Москва все еще в плюсе. Ситуация может измениться, если союзники Украины смогут настолько снизить экспортные доходы России, что она начнет испытывать дефицит, говорит старший научный сотрудник Киевской школы экономики Джейкоб Нелл.

Он считает, что экспорт должен упасть примерно на 80 миллиардов долларов, прежде чем Путину придется пойти на крайние меры для стабилизации экономики. Около 30 миллиардов долларов из этой суммы может дать ужесточение газового эмбарго, а также ограничения на экспорт удобрений и металлов, таких как никель. Но основная часть должна быть получена за счет снижения цены, которую Москва получает за нефть, до 50 долларов за баррель.

Это легче сказать, чем сделать. G7 и другие союзники в конце 2022 года установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, однако нефть марки Urals торгуется по цене около 71 доллара за баррель, что примерно на 14 долларов ниже цены на нефть сорта Brent. Хотя США ужесточили санкции против танкеров, нарушающих предельную цену, Россия может частично обойти их, используя собственный флот.

Союзникам Украины может повезти, если мировые цены на нефть резко упадут. В противном случае им потребуются гораздо более жесткие меры, чтобы снизить цену, которую Россия получает за свою нефть, до 60 долларов, не говоря уже о 50 долларах.

Ключевым моментом в достижении этой цели будет попытка убедить Индию, крупнейшего импортера российской нефти морским путем, перестать платить больше, чем предусмотрено предельной ценой, считает Нелл. Тогда страна сможет получить выгоду от более дешевой нефти, а ее нефтепереработчики увеличат свои прибыли.

Проблема в том, что Россия может отказаться продавать нефть по таким низким ценам и вместо этого сократить добычу. Это приведет к росту мировых цен на нефть, что ударит по Индии, а также по союзникам Украины. Хотя сокращение поставок нефти повредит России, Путин может пойти на риск, если высокие цены на нефть повысят вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

Союзники Украины пока не готовы взять на себя необходимый риск, чтобы подорвать доходы России. Пока они этого не сделают, у Путина нет финансовых причин прекращать конфликт, отмечает эксперт.