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Глава МИД Латвии призвал синхронизировать санкции против российского и белорусского режимов

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  • 18.03.2024, 12:58
Глава МИД Латвии призвал синхронизировать санкции против российского и белорусского режимов
Кришьянис Кариньш
Фото: AFP

Это поможет избежать обход ограничительных мер.

Санкции в отношении режима Лукашенко должны быть синхронизированы с российскими. Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

«Беларусь, как мы знаем, эффективно и полностью контролируется Россией. И санкции, применяемые к России, должны полностью применяться к Беларуси», — сказал он.

Кариньш также добавил, что Латвия предлагает ввести санкции на поставки в Россию марганцевой руды. По его словам, она может использоваться для нужд военно-промышленного комплекса.

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