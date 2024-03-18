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В Минске таксист пошел на таран милиции

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  • 18.03.2024, 13:04
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В Минске таксист пошел на таран милиции

Пострадал один силовик.

В Минске задержан водитель такси. По информации ГУВД Мингорисполкома, он ударил жителя столицы, а при попытке скрыться во время задержания наехал на сотрудника милиции.

Как сообщили в ГУВД, в милицию обратился мужчина. Он заявил, что на парковке по улице Жуковского его ударил ногой в живот водитель такси.

Сотрудники милиции выбыли на место. В ходе разбирательства таксист под предлогом переставить машину попытался скрыться, при этом совершил наезд на милиционера.

Таксиста задержали уже в Минской области. Выяснилось, что 32-летний мужчина состоит на учете у нарколога и имеет ограничение на управление транспортными средствами. Также в отношении него расследуется уголовное дело за хулиганство. Теперь к нему прибавилось и уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

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