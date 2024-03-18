Израиль заявил об операции вокруг крупнейшей больницы в Газе 18.03.2024, 13:07

Террористы ХАМАС продолжают прикрываться мирными жителями.

Армия обороны Израиля начала операцию вокруг крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа. Территорию вокруг больничного комплекса оцепили танки ЦАХАЛ.

Израильская разведка получила сведения об использовании больницы высокопоставленными террористами ХАМАС. Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

По информации израильских военных, операция вокруг крупнейшей больницы в Газе основана на разведывательной информации, указывающей на использование медучреждениями высокопоставленными террористами ХАМАС для ведения и пропаганды террористической деятельности

Перед операцией военнослужащие ЦАХАЛ были проинструктированы о важности действовать осторожно, а также о мерах, которые необходимо принять во избежание причинения вреда пациентам, гражданским лицам, медицинскому персоналу и оборудованию. При этом израильские войска заявили, что в ходе операции террористы ХАМАС открыли огонь по военнослужащим из больницы.

Также в ЦАХАЛ заявили, что к больнице Аль-Шифа были доставлены носители арабского языка, чтобы облегчить диалог с пациентами, оставшимися в больнице. При этом израильская армия отмечает, что эвакуация пациентов и медицинского персонала не обязательна.

В то же время Армия обороны Израиля заверила, что продолжит гуманитарную деятельность на протяжении всей операции, так и после ее завершения. В ЦАХАЛ пообещали обеспечивать продовольствием, водой и медикаментами пациентов и гражданских лиц на территории больницы Аль-Шифа.

К слову, по информации The Washington Post, больница Аль-Шифа еще в 2014 году де-факто стала штаб-квартирой главарей террористической организации ХАМАС. Более того, международная организация Amnesty International сообщала, что палестинские террористы использовали эту больницу для пыток и убийств членов палестинской оппозиции.

В свою очередь представители ООН в ноябре 2023 года заявили, что больница Аль-Шифа превратилась в «зону смерти». Там заявили, что сотни мирных жителей спасаются от обстрелов в больнице. Тогда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня.

В ООН намекнули, что ЦАХАЛ якобы ответственен за гибель мирных жителей. В заявлении организации шла речь о том, что военные операции в Газе «идут вразрез с базовыми принципами защиты гражданских лиц, заложенными в международном праве».

По информации ЦАХАЛ, на территории больницы Аль-Шифа террористы ХАМАС обустроили как минимум четыре подземных комплекса. Также на территории госпиталя расположен командный центр палестинских террористов. В то же время в больнице есть как минимум три места, в котором мирные жители укрываются от обстрелов.