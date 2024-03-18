Белорусские чиновники загнали себя в ловушку 1 18.03.2024, 13:38

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Об этом говорят даже лояльные к властям эксперты.

Эксперты Евразийского банка развития, лояльные к властям, видят риски, что в Беларуси разгонится инфляция. Причина — повышение зарплат. Напомним, за два первых месяца нынешнего года инфляция составила 1,7%. Это грозит тем, что рост цен по итогам нынешнего года будет выше, чем прогнозируют чиновники.

«В условиях сохранение ценового регулирования и некоторого замедления кредитной активности инфляция остается вблизи целевого ориентира в 6%. При этом сохраняется проинфляционное давление со стороны роста реальных заработных плат», — отмечают эксперты.

Инфляция в феврале в Беларуси составила 0,9% к январю. При этом годовая держится на уровне 5,6%. Для сравнения: в январе этот показатель составил 5,9%, а месяцем ранее — 5,8%.

Напомним, чиновники прогнозируют, что в 2024 году инфляция будет не выше 6% по итогам года.

О предстоящем росте цен ранее беларусов предупреждали и чиновники, и эксперты.