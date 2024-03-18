В Киев прибыл сенатор-республиканец Линдси Грэм 3 18.03.2024, 13:55

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Политик известен своей активной поддержкой Украины.

В понедельник, 18 марта, в Киев прибыл с официальным визитом республиканец Линдси Грэм – старший сенатор США от штата Южная Каролина. Он известен своей активной поддержкой Украины и уже не в первый раз посещает страну с начала полномасштабной войны.

На этот раз он приехал в украинскую столицу поездом. Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщило посольство США в Украине в соцсети X (бывший Twitter).

«Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией», – говорится в сообщении.

Отметим, что Линдси Грэм является старшим членом юридического комитета в Сенате США. Кроме того, он входит в состав комитетов по ассигнованиям, бюджету, окружающей среде и общественным работам. В январе 2023 года республиканец посетил Киев вместе с другими коллегами-законодателями. Грэм назвал поддержку Украины «хорошей инвестицией» для США.