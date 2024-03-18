В Кореличах в кафе все отказались выпить с мужчиной, поэтому он взял нож 8 18.03.2024, 14:00

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Что было дальше?

В кафе в Кореличах 46-летний мужчина нанес не менее трех ударов ножом в область головы и шеи 28-летнего местного жителя. Он под стражей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Установлено, что 16 февраля обвиняемый отдыхал в кафе один, при этом на протяжении вечера подходил к различным компаниям. Видимо, получив очередной отказ, решил использовать нож, который взял на одном из столов.

Нападавший пояснил, что не помнит события того вечера. Потерпевший заявил, что со своим обидчиком не знаком, конфликтов между ними не было. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, разбоя, угона.