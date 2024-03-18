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Владимир Кличко: Если в военное время можно заменить главкома ВСУ, то это касается и президента

  • 18.03.2024, 14:04
  • 5,754
Владимир Кличко: Если в военное время можно заменить главкома ВСУ, то это касается и президента
Владимир Кличко

Известный боксер считает, что в Украине должны пройти президентские выборы.

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что военное положение не должно мешать выборам в Украине. Поскольку без выборов в Украине «будут такие же условия, как в России».

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus online.

«Если в военное время можно заменить главнокомандующего ВСУ, то это же касается и президента, да? Мы живем в условиях военного положения – все централизованно контролируется: суд, милиция, СМИ. Но мы все еще демократия», - подчеркнул Кличко.

По его словам, не власть должна командовать народом, а наоборот.

«Нам нужны выборы, иначе у нас будут такие же условия, как в России», – добавил он.

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