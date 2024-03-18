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Курс евро в Беларуси поднялся на максимум за пять месяцев

  • 18.03.2024, 14:16
  • 3,484
Курс евро в Беларуси поднялся на максимум за пять месяцев

Доллар тоже растет.

Курс доллара в Беларуси снова начал расти. Доллар укреплялся и на прошлой неделе, но в пятницу ослаб. В понедельник евро поднялся на максимум за 5 месяцев, а российский рубль откатился на минимум почти за 3 недели.

Итоги валютных торгов, которые 18 марта прошли на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD:  3,2333   (+0,0012 / +0,04%),

EUR:  3,5330    (+0,0030 / +0,08%),

RUB:  3,5135    (-0,0066 / -0,19%),

CNY:  4,4800    (-0,0001 / -0,002%).

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