Курс евро в Беларуси поднялся на максимум за пять месяцев 18.03.2024, 14:16

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Доллар тоже растет.

Курс доллара в Беларуси снова начал расти. Доллар укреплялся и на прошлой неделе, но в пятницу ослаб. В понедельник евро поднялся на максимум за 5 месяцев, а российский рубль откатился на минимум почти за 3 недели.

Итоги валютных торгов, которые 18 марта прошли на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD: 3,2333 (+0,0012 / +0,04%),

EUR: 3,5330 (+0,0030 / +0,08%),

RUB: 3,5135 (-0,0066 / -0,19%),

CNY: 4,4800 (-0,0001 / -0,002%).