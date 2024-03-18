Синоптики пообещали белорусам потепление 1 18.03.2024, 14:34

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Но завтра будет снег.

На этой неделе без осадков не обойдется. Только в четверг, 21 марта, погода возьмет передышку, рассказали в Белгидромете.

Во вторник на большей части территории — осадки (дождь, возможен мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ночью от минус 2°С до плюс + 4°С, днем — +4..+9°С.

В среду, 20 марта, местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица. Ночью минус 3°С до +3°С, днем — +4°С…+10°С.

В четверг без осадков. Ночью составит от -3°С до плюс +3°С, днем — +6..+12°С.

В пятницу, 22 марта, местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью от нуля до +5°С, при прояснениях — до минус 3°С. Днем будет +6…+13°С.

В субботу и воскресенье на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью +1..+8°С, днем — +6..+13°С.