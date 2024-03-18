В Минске за долги продают офис Белорусского морского пароходства

В Минске за долги продают офис Белорусского морского пароходства4
- 18.03.2024, 14:43
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Сколько просят?
В Минске продают офисное здание по улице Денисовской, принадлежащее Белорусскому морскому пароходству. Объявление появилось на сайте «Белюробеспечения», пишет nashaniva.com.
За помещение площадью 612 «квадратов» просят почти 1,8 млн рублей. Задаток — 179,5 тысяч рублей.
В качестве сложностей указана ипотека, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.
Торги запланированы на 2 апреля. Заявки принимают до 16:00 1 апреля.