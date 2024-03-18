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В Минске за долги продают офис Белорусского морского пароходства

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  • 18.03.2024, 14:43
  • 2,042
В Минске за долги продают офис Белорусского морского пароходства

Сколько просят?

В Минске продают офисное здание по улице Денисовской, принадлежащее Белорусскому морскому пароходству. Объявление появилось на сайте «Белюробеспечения», пишет nashaniva.com.

За помещение площадью 612 «квадратов» просят почти 1,8 млн рублей. Задаток — 179,5 тысяч рублей.

В качестве сложностей указана ипотека, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.

Торги запланированы на 2 апреля. Заявки принимают до 16:00 1 апреля.

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