В Минске за долги продают офис Белорусского морского пароходства 4 18.03.2024, 14:43

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Сколько просят?

В Минске продают офисное здание по улице Денисовской, принадлежащее Белорусскому морскому пароходству. Объявление появилось на сайте «Белюробеспечения», пишет nashaniva.com.

За помещение площадью 612 «квадратов» просят почти 1,8 млн рублей. Задаток — 179,5 тысяч рублей.

В качестве сложностей указана ипотека, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.

Торги запланированы на 2 апреля. Заявки принимают до 16:00 1 апреля.