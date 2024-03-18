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Украинские пограничники разбили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов

  • 18.03.2024, 15:30
Украинские пограничники разбили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов

Удары были нанесены точно и эффективно.

Защитники Украины показали новое видео ярких ударов по противнику на линии боевого столкновения. В кадр попало уничтожение блиндажа и наблюдательного пункта российских захватчиков в Харьковской области.

Как пишет obozrevatel.com, ролик обнародовала Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 18 марта, в Telegram. Операцию провели воины ГПСУ, которые в составе Сил обороны защищают Украину.

«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» разбили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов», – рассказала пресс-служба.

Видео снял дрон с тепловизором. Вражеские цели находились в лесопосадке.

Первое точное попадание – и блиндаж оккупантов посетила «бавовна». Второй взрыв демонстрирует ликвидацию наблюдательного пункта, обустроенного ВС РФ.

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