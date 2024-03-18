Ученые выявили уникальное свойство «гормона счастья» 18.03.2024, 15:36

Серотонин влияет и на функции кишечника.

Ученые из частного медицинского и исследовательского учреждения Weill Cornell Medicine в США обнаружили, что вскоре после рождения кишечник человека колонизируют уникальные бактерии, которые вырабатывают нейромедиатор серотонин для «обучения» иммунных клеток и предотвращения аллергических реакции на пищу. Результаты исследования опубликованы в Science Immunology.

Исследование с участием новорожденных лабораторных мышей показало, что в их кишечниках уровень нейротрансмиттеров (биологически активных химических веществ, передающих электрохимические импульсы от нервных клеток) включая серотонин, был намного выше, чем у взрослых особей. Ученые выяснили, что нейротрансмиттеры вырабатываются специальными кишечными бактериями.

Чтобы проверить точность этого утверждения, ученые проанализировали образцы кала детей в возрасте до года, взятые их британского Биобанка — крупнейшего хранилища биологических образцов. Оказалось, что до того, как кишечник новорожденного становится достаточно зрелым для самостоятельной выработки нейротрансмиттеров, их «поставляют» уникальные кишечные бактерии.

Высокий уровень серотонина в кишечнике изменяет баланс иммунных клеток за счет увеличения количества регуляторных Т-клеток, которые контролируют силу и продолжительность иммунного ответа при присутствии пищевых антигенов. Ученые объяснили, что этот механизм необходим для предотвращения аутоиммунных реакций, например, атак иммунными клетками здоровых.