При каком условии в РФ начнется смута 2 Владимир Огрызко

18.03.2024, 15:38

Владимир Огрызко / Главред

Если российские войска будут изгнаны с украинской земли, то смена режима в Кремле произойдет мгновенно.

И тогда «бояре», которые вокруг «царя» решают, кого назначить новым «царем». А степень контроля над ним — это вопрос следующий. Когда-то это удается, когда-то — нет. Нынешний же царь РФ узурпировал власть полностью и бесповоротно. Последние псевдовыборы подтвердили это со 100% результатом. Пусть Путину и нарисовали этих 87%, но это с другой стороны свидетельство того, что подавляющее большинство холопов хочет такого могущественного царя. Так что все остается существовать в понятной для российского менталитета парадигме.

Мы ожидаем положительного изменения на фронте уже 2 года. Но получается, что и Запад очень мало помогая нам сейчас, очень хорошо помогает России. И мне в этом плане сейчас будет очень интересно, что сегодня напишут министры иностранных дел Европейского Союза, которые соберутся для того, чтобы обсудить итоги этих так называемых «выборов». Так что я ожидаю, что это будет только осуждение проведения выборов на оккупированных украинских территориях, будут высказаны обеспокоенность тем, что выборы были несвободными, нечестными, а затем и легитимными. Но главный вывод, к которому должны были бы прийти уважаемые господа министры — это признать не только нелегитимность выборов, а сделать логический шаг дальше, признать нелегитимность так называемого победителя нелегитимных выборов. А вот здесь, к сожалению, у них не хватит смелости и не хватит политической воли. Так же, как этого не хватает, когда мы говорим о необходимости предоставления нам тех видов вооружения, которые действительно могут сломать ситуацию на поле боя в пользу Украины. Только последние события с более или менее довольно резкими, но вместе с тем и важными заявлениями Макрона дают определенную надежду на то, что все же на западе возобладает это понимание, что с этой Россией надо кончать.

Что же касается США, то думаю, что американское правительство признает нелегитимными выборы, но Путина нелегитимным не признает. Это мне почему-то подсказывает мой опыт предыдущих оценок того, что происходило, вспоминается 2014 год, вспоминаются все другие так называемые «выборы» на оккупированных территориях. Они не признаются, но те, кто это проводит, остаются до сих пор рукопожатными. А относительно Дональда Трампа, думаю, что он не займет никакой позиции, как всегда, спрячется с какими-то эвфемизмами, и оставит себе пространство для маневра, как он это делал в последнее время. Я думаю, сейчас ничего не изменится.

Эта война таки укрепила путинскую власть. Несмотря на все ужасные потери, несмотря на то, что они уже превзошли все возможные, так сказать, представления, народ уже выходит с плакатами «Мы готовы умереть, лишь бы помочь Путину». Это вещи не вымышленные. Поэтому он может в таком случае себя считать победителем и никакие бояре не смогут даже пискнуть. Если же Путин проиграет — а этот проигрыш будет отступлением на грани с 1991-го года — вот тогда то боярство, которое его, собственно, толкало на эту войну, может подумать, что на самом деле царя надо менять. Но и сейчас возникает возможность вот какая: бояре, которые серьезно потеряли в результате этой войны, могут пойти другой войной против той группы бояр, которые хотят только продолжения этой войны. И вот тогда в России возникнет та ситуация, которая и называется смутой — когда одни будут драться с другими. Выгодно ли это нам? Безусловно. Возможно ли это? Безусловно. Мы снова возвращаемся к теме о помощи Украине со стороны Запада. Если будет эта помощь, тогда та смута, о которой я только что сказал, вполне реалистична.

Все остальное будет имитацией. Так что я бы не стал искать признаки начала смуты в снятии-назначении новых лиц в правительство нового-старого президента РФ. Сейчас безразлично, кто будет назначен новым премьер-министром РФ. Здесь разговоры о каком-то «преемнике», которым станет новый премьер РФ, по-моему, явно не ко времени. Сменит ли он кого-то на кого-то, это не имеет абсолютно никакого значения, потому что все решения принимает он, Путин. Как называется премьер-министр, как называется министр обороны или министр финансов — это все не о том. Потому что сама система принятия решений в Москве означает, что царь принимает все решения, а остальные являются его холопами. При этом уровень холопства зависит от приближенности к царю. Ближайший холоп может считаться заслуженным холопом, тот, кто немножко дальше от царя, менее заслуженным и так далее. То есть вся эта иерархическая холопская иерархия неизменна, безотносительно к тому, как называется должность этого холопа. Поэтому вряд ли нельзя думать о том, что смена правительства или смена исполнителей этого правительства может что-то изменить. Пока сидит царь, он будет делать то, что он захочет.

Вот почему я не верю в транзит власти от Путина к новому премьер-министру по ельцинскому типу. Сейчас не те обстоятельства. Путин из себя лепит мачо, который ездит верхом на лошадях, летает на истребителях, ныряет на дно за амфорами. Где видно, что у него есть желание поделиться с кем-то властью? Это же не тот немощный Ельцин, который отключался во время переговоров и уже впадал в абсолютный маразм. Путин еще себя считает абсолютно адекватным и делает все для того, чтобы такая адекватность сохранялась, как минимум, еще несколько лет. Поэтому я снова и снова возвращаюсь к одному и тому же: уничтожить его может только украинская армия, больше никто.

Владимир Огрызко, New Voice