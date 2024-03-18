Politico: Евросоюз готовит новые санкции против РФ 18.03.2024, 15:56

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В Брюсселе начался саммит министров иностранных дел стран ЕС.

Европейский союз готовит новые санкции против страны-агрессора России и представителей ее правящего режима. Об этом 18 марта пишет Politico.

По данным издания, ограничения в отношении российского «мафиозного государственного аппарата и служб безопасности» будут согласованы сегодня. Утром в Брюсселе начался саммит министров иностранных дел стран ЕС во главе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По словам дипломатов и чиновников, санкции будут направлены против «физических и юридических лиц» путинского режима, таких как тюремные чиновники. Один из высокопоставленных источников сообщил изданию, что надеется на политическое соглашение о санкциях в отношении ряда лиц, причастных к убийству российского оппозиционера Алексея Навального.