«Хорошо горит»: легион «Свобода России» уничтожил склад с боеприпасами противника в Теткино 18.03.2024, 16:02

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Добровольцы продолжают военную операцию на территории России.

Добровольцы легиона «Свобода России» продолжают военную операцию на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск. При этом оккупанты понесут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Так, недавно в сети бойцы легиона продемонстрировали уничтожение состава БК армии Путина в Теткино, находящейся в Глушковском районе Курской области. Соответствующее видео добровольцы опубликовали в своем Telegram-канале, информирует obozrevatel.com.

«Хорошо горит… Уничтожили состав БК путинской армии в Теткино. Продолжение следует», – прокомментировали видео бойцы.