закрыть
18 марта 2024, понедельник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хорошо горит»: легион «Свобода России» уничтожил склад с боеприпасами противника в Теткино

  • 18.03.2024, 16:02
  • 1,966
«Хорошо горит»: легион «Свобода России» уничтожил склад с боеприпасами противника в Теткино

Добровольцы продолжают военную операцию на территории России.

Добровольцы легиона «Свобода России» продолжают военную операцию на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск. При этом оккупанты понесут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Так, недавно в сети бойцы легиона продемонстрировали уничтожение состава БК армии Путина в Теткино, находящейся в Глушковском районе Курской области. Соответствующее видео добровольцы опубликовали в своем Telegram-канале, информирует obozrevatel.com.

«Хорошо горит… Уничтожили состав БК путинской армии в Теткино. Продолжение следует», – прокомментировали видео бойцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип