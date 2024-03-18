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В Гродно за протесты 2020-го года задержали вернувшегося из Польши дальнобойщика

  • 18.03.2024, 16:04
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В Гродно за протесты 2020-го года задержали вернувшегося из Польши дальнобойщика

Задержанный находится в СИЗО.

В Гродно силовики задержали вернувшегося из Польши в Беларусь дальнобойщика. «Покаянное» видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал.

«Работаю в Польше дальнобойщиком. Неделю назад вернулся домой. Был задержан за то, что в 2020 году участвовал в несанкционированных митингах, выходил на проезжую часть, блокировал движение, выкрикивал лозунги», — заставили сказать мужчину.

В провластном телеграм-канале заявили, что задержанный находится в СИЗО. По какой статье его обвиняют, неизвестно.

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