Белоруска показала платную палату в минском роддоме за 85 рублей в сутки 18.03.2024, 16:24

У людей возникли вопросы.

Минчанка показала в TikTok платную палату в роддоме 3-й городской клинической больницы столицы. Некоторые пользователи задались вопросом, за что роженицы должны платить немалые деньги, пишет telegraf.news.

На видео автор указала, что пребывание в такой палате стоит 85 белорусских рублей в сутки.

Судя по ролику, за такую сумму роженица получает односпальную кровать, картину над ней, телевизор, журнальный столик с креслом, тумбу, шкаф с микроволновой печью.

Отдельно в палате размещен личный санузел. Там все стандартно: раковина, унитаз, душевая кабинка, контейнеры для мусора.

«Что здесь на 85 рублей??? У нас в Мозыре такие же условия за 9 руб./сутки», — написала комментатор.

«Не дороговато?» — спросила другая пользовательница.

«Квартира на сутки дешевле», — заметила другая подписчица.

Некоторые комментаторы обсуждали плюсы и минусы обычных палат: «А мне кажется, лучше поболтать с женщинами, поинтереснее».

«Ох, лежали вдвоем, ребенок женщины орал сутками, тем самым моему некомфортно было. И для меня ужасно, не спала сутками», — ответила другая пользовательница.