Белоруска показала платную палату в минском роддоме за 85 рублей в сутки
- 18.03.2024, 16:24
У людей возникли вопросы.
Минчанка показала в TikTok платную палату в роддоме 3-й городской клинической больницы столицы. Некоторые пользователи задались вопросом, за что роженицы должны платить немалые деньги, пишет telegraf.news.
На видео автор указала, что пребывание в такой палате стоит 85 белорусских рублей в сутки.
@justicebelarusian1 Думала ,уже никогда не вернусь ,в эти стены )Но снова здравствуйте) 3роддомминск #роды #послеродовоеотделение #послеродовоеотделение#родыминск #палаты #рекомендации я#обзорроддома #обзорпалаты #обзорпалатывроддоме ♬ оригинальный звук - Паренек#из#90-х
Судя по ролику, за такую сумму роженица получает односпальную кровать, картину над ней, телевизор, журнальный столик с креслом, тумбу, шкаф с микроволновой печью.
Отдельно в палате размещен личный санузел. Там все стандартно: раковина, унитаз, душевая кабинка, контейнеры для мусора.
«Что здесь на 85 рублей??? У нас в Мозыре такие же условия за 9 руб./сутки», — написала комментатор.
«Не дороговато?» — спросила другая пользовательница.
«Квартира на сутки дешевле», — заметила другая подписчица.
Некоторые комментаторы обсуждали плюсы и минусы обычных палат: «А мне кажется, лучше поболтать с женщинами, поинтереснее».
«Ох, лежали вдвоем, ребенок женщины орал сутками, тем самым моему некомфортно было. И для меня ужасно, не спала сутками», — ответила другая пользовательница.