В Самаре российский солдат швырнул «коктейль Молотова» прямо в избирательный участок 3 18.03.2024, 16:32

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В истории есть два примечательных момента.

В минувшую субботу, 16 марта, в Самаре Российской Федерации 36-летний ефрейтор ВС РФ Владимир Кочетков совершил попытку поджога избирательного участка с помощью зажигательной смеси, передает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники.

Отчаянного мужчину задержали у избирательного участка, который был оборудован в помещении СОШ №178 на улице Черемшанской. Это был военнослужащий-контрактник из воинской части №45863, который отдал службе половину своей жизни.

Примечательно, что он, выйдя к участку со взрывоопасным предметом, совершенно не скрывал своей принадлежности к Вооруженным силам РФ. Он пришел к зданию в военной форме и запустил «коктейль Молотова» в стену. Бутылка разбилась, но горючая смесь по чистой случайности не воспламенилась, поэтому никто из присутствовавших не пострадал.

Интересно, что уголовное дело тоже не возбуждено.

Пока неизвестно точно: был ли это протест против диктатора Путина либо другая причина, но в любом случае поступок этот получил резонанс и наделал шуму.