Диета для продления молодости: эти шесть суперпродуктов следует иметь в рационе 2 18.03.2024, 16:40

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Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами.

От питания очень сильно зависит наш внешний вид и состояние здоровья, — и никогда не поздно начать заботиться о себе и взяться за свой рацион.

Эксперты выделяют шесть групп продуктов, которые содержат необходимые для здоровья и молодости вещества. Их называет Daily Mail.

Овощи. Листовая зелень, капуста, брокколи, шпинат, болгарский перец и другие овощи содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины А, С, Е, К, минералы, клетчатку, хлорофил, которые помогают вырабатывать коллаген, замедлять появление морщин, улучшать эластичность, защищать кожу от воздействия солнца и окружающей среды.

Масла. Кокосовое, оливковое масло, масло авокадо и другие растительные масла содержат жирные кислоты, мононенасыщенные жиры и антиоксиданты.

Бобовые. Фасоль, чечевица, нут и бобы содержат клетчатку, белок, минералы, сложные углеводы, витамин В, антиоксиданты и другие элементы, которые предотвращают повреждение клеток, защищают от воспалений и солнца, помогают коже быть здоровой и сияющей.

Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, бразильские орехи, зерна граната, семена льна содержат антиоксиданты, жирные кислоты, витамины С и Е, селен, помогают сохранить коллаген, повысить эластичность и увлажненность кожи, замедлить появление морщин.

Ферментированные продукты. Это те, которые создаются путем контролируемого роста микробов, — молоко, йогурт, вино, хлеб на закваске, квашенная капуста, чайный гриб и другое. Они имеют антивозрастные, антидиабетические, антиаллергические, антиканцерогенные, противовоспалительные свойства.

Фрукты и ягоды. Это суперпродукты, которые полны антиоксидантов, витаминов А, С, К, Е.