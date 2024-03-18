Майкл Кларк: Маятник войны качнулся обратно в сторону России 3 18.03.2024, 16:47

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Британский эксперт рассказал, чего ждать на поле боя.

Британский эксперт по вопросам обороны Майкл Кларк считает, что в 2025 году Украина за счет развития ВПК сможет «переиграть» Россию на поле боя, оккупанты же не смогут начать новое масштабное наступление.

В интервью «Радио Свобода» Кларк отметил, что РФ будет оставаться «агрессивным игроком» в Европе, пока Украина ее не победит в войне.

По мнению Кларка, Путин сейчас считает себя победителем.

«Он считает, что война в секторе Газа и ослабление практической поддержки Украины со стороны Запада, особенно со стороны США, дают ему преимущество, и он напирает на все. Поэтому русские полагают, что к концу этого года они смогут получить больше территории, возможно, весь Донбасс», - считает эксперт.

В 2025 году маятник может снова начать раскачиваться, а события могут развиваться в пользу Украины, если она выстоит этот год на поле боя, уверен Кларк. Хотя, добавил он, это будет долгая война.

«Это война индустриального века. Нет, она не будет бесконечной, но продлится несколько лет. И маятник раскачивается взад и вперед во время войны современной эпохи. Но на данный момент маятник качнулся обратно в сторону России. Если он (маятник) продолжит быть благосклонным к России, вполне возможно, что Украина, по сути, потерпит поражение. Но он может качнуться и в сторону Украины, если она переживет этот год, … в 2025-2026 годах», - отметил Кларк.