В Беларуси ввели первые в 2024-м году ограничения на посещение лесов

В Беларуси ввели первые в 2024-м году ограничения на посещение лесов2
- 18.03.2024, 16:59
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Опубликована карта.
В трех белорусских регионах уже ввели ограничения на посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты от Министерства лесного хозяйства страны.
По состоянию на утро 16 марта меры ограничительного характера действуют в Пуховичском и Березинском районах Минской области, а также Речицком районе Гомельской области.
В леса этих районов нельзя приезжать на транспорте, пока есть ограничения. Там ввели 3-й класс пожарной опасности.
Этот класс пожарной опасности означает запрет на:
• разведение костров, использование открытого огня на территории фонда,
• проведение на территории леса работ, которые не связаны с ведением лесного хозяйства,
• организацию и проведение массовых мероприятий.
В Минлесхозе добавили, что мера временная, а с начала пожароопасного сезона в лесном фонде ведомства зафиксировали уже шесть возгораний.
Какое наказание грозит за посещение леса в эти дни?
• посещение в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — штраф до 480 рублей (до 12 базовых величин);
• если в период запрета при посещении леса вы спровоцируете пожар, что приведет к уничтожению или повреждению леса или торфяников, максимальный штраф вырастет до 1200 рублей (30 базовых).