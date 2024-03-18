Германия не будет называть Путина президентом РФ 6 18.03.2024, 17:25

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МИД ФРГ назвал голосование в России «псевдовыборами».

Берлин не считает состоявшиеся 15-17 марта в России президентские выборы законными. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не будет поздравлять Владимира Путина с победой на них. Такое заявление сделала в понедельник, 18 марта, заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), сообщает DW.

Ранее о том, что он не намерен поздравлять Путина с сохранением полномочий главы российского государства, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

«Германия не считает выборы в РФ ни свободными, ни честными»

«Канцлер ФРГ не поздравлял (Владимира Путина. - Ред.), и, как вы знаете, мы не считаем эти так называемые «выборы» в России, прошедшие на выходных, ни свободными, ни честными. Исход был однозначно известен заранее, - указала Хоффман на правительственной пресс-конференции. - По нашей оценке, эти выборы не были демократическими: настоящие оппоненты были не допущены, (в России. - Ред.) царила атмосфера запугивания, были задержания, в России нет свободы мнений. Россия сегодня, как уже заявил канцлер, - это диктатура и авторитарно управляется Владимиром Путиным. К тому же, с нашей точки зрения, крайне проблематично и подлежит осуждению проведение выборов в украинских областях, которые оккупированы Россией. Мы ни в коем случае не признаем это. Только Украина имеет право проводить выборы на этих территориях. Такова наша оценка этих так называемых «выборов», и именно поэтому канцлер (Олаф Шольц. - Ред.) не поздравил (Владимира Путина. - Ред.)».

МИД ФРГ назвал голосование в РФ «псевдовыборами»

Ранее, 17 марта, МИД ФРГ назвал голосование в России «псевдовыборами». «Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет», - заявили в Берлине. Действующий глава российского государства Владимир Путин «правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие», указали в МИД ФРГ.

Германское внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах. «Выборы» на оккупированных территориях Украины полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права», - отмечается в заявлении МИД Германии.