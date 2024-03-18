Мужчина в Минске помогал незнакомцу завести машину 18.03.2024, 17:42

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Оказалось, поучаствовал в угоне.

В Минске мужчина попытался угнать авто, а когда не получилось, попросил помощи у прохожего, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Очевидец сообщил в милицию, что во дворе жилого дома неизвестные пытаются завести машину. Сотрудники ППСМ приехали на место вызова и с поличным задержали двух мужчин.

Выяснилось, что пьяный 34-летний минчанин возвращался домой, дергая по пути ручки припаркованных автомобилей. Одно авто открылось. Мужчина сел в машину и попытался ее завести, но ничего не вышло.

В какой-то момент он увидел молодого человека, который проходил мимо. Мужчина попросил его о помощи, и тот, ничего не подозревая, начал толкать авто. Иномарка пару раз завелась, но так и не поехала.

Следователи возбудили уголовное дело за угон.