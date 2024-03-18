Российские продукты питания попали под запрет в Беларуси 3 18.03.2024, 17:55

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Что с ними не так?

Целый список небезопасных продуктов из разных стран изъяли из продажи в Беларуси. В частности, под запрет попали шоколадные вафли и популярный чай. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Под запрет попали российские шоколадные вафли «Благодарушка», в которых нашли сорбиновую кислоту. Нельзя продавать в Беларуси и козинаки двух российских фабрик — ООО «Тимоша» и ООО «Азовская кондитерская фабрика». В них оказалось превышение по кадмию.

Среди опасных товаров указали и пакетированные чаи «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита» производства российского ООО «ОРИМИ». В них превышено допустимое значение микробиологического показателя «плесень».

С продажи сняты также цукаты из кумквата (Китай) и папайи (Таиланд): в них оказались красители, не заявленные в маркировке. Финики из Ирана не прошли проверку по плесени, а из Туниса — из-за бактерий группы кишечной палочки. Плесень обнаружили и в миндале из Литвы.

Кроме того, вопросы возникли к грецким орехам из России и Китая, в которых обнаружена плесень. С российской стороны это продукция ООО «ЭкоПроПак».